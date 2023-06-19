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تلاميذ البكالوريا يقضون ليلة بيضاء للاطلاع على نتائجهم  

2023-06-19 / 09:21
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هبة بريس - الرباط

قضى تلاميذ البكالوريا، ليلة الأحد- الإثنين، ليلة بيضاء، للاطلاع عن نتائجهم في الامتحانات الموحدة.

وقضى التلامذة طيلة ساعات الليل، يحاولون الدخول إلى موقع “مسار” للاطلاع على نتائجهم والمعدلات التي حصلوا عليها في الامتحانات.

وعرف الموقع الالكتروني “مسار” ضغطا كبيرا منذ منتصف ليلة الأحد الإثنين، حيث اضطر عدد من متصفحيه الى الانتظار لدقائق وساعات للدخول إليه والاطلاع على النتائج.

هذا ويشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، قد أعلنت في مراسلة موجهة لمديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، يوم الاثنين 19 يونيو على الساعة الثانية عشرة زوالا .

وطالبت المراسلة من مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن نتائج الدورة العادية بالمؤسسات التعليمية والمديريات الاقليمية التابعة لها .

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‫13 تعليقات

  5. هناك من التلاميذ من مرت عليه أيام شداد وصعبة من قلة النوم والاكل وينتظر الفرج …

  11. الله يفرح قلوب اوليائهم بالنجاح والتوفيق في اجتيازهم امتحانات الباكالوريا انشاالله

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