طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي، وأقصى الجنوب، وتشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى.
وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بكل من الجنوب الشرقي، شمال الأقاليم الجنوبية، ووسط المملكة، إلى جانب هبوب زوابع رملية محلية ستهم جنوب شرق المملكة، والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 13 و20 درجة في باقي ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا عاما.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل المحيط.
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10 تعليقات
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة..
التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..
وجعلنا من عمل شيء حي..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الأمطار الأخيرة تسببت في فياضانات كبيرة وخسائر مادية..
حسب المؤشرات فقد بلغت نسبة ملئ السدود الى 95% مليون مكعب ..
سبحان الذي يحي النبات بعد موته ..
أمطار الخير والرحمة سجلت وكان لها تأثير إيجابي على حقينة السدود..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى رغم تضرر المحصول الزراعي الذي كان ينتظر الحصاد والبرد الذي اصاب الفواكه والخضر الصيفية..