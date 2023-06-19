طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-19 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي، وأقصى الجنوب، وتشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بكل من الجنوب الشرقي، شمال الأقاليم الجنوبية، ووسط المملكة، إلى جانب هبوب زوابع رملية محلية ستهم جنوب شرق المملكة، والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 13 و20 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا عاما.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل المحيط.

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