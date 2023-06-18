مراكش : مطالب حقوقية ل ” لفتيت” بتفعيل العزل للمتورطين في قضايا فساد مالي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

جدد الفرع الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، بمراكش، مطالبه الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بضرورة تفعيل قرار العزل في حق كل المتورطين في الفساد المالي لمسؤولي الجماعات الترابية والذي أجريت في حقهم تقارير من الجهات المختصة بمراقبة الميزانيات .

وقالت مصادر الجريدة ، أن والي جهة مراكش أسفي، قد أقدم على تفعيل تعليمات وزير الداخلية المتعلقة بتفعيل مسطرة العزل ضد رؤساء و أعضاء الجماعات الترابية الذين ارتكبوا أفعال و تصرفات مضرة بهذه الأخيرة تطبيقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك إلا أن المتابع للملفات المحالة على المحكمة تنفيذا لهذه الغاية تشوبها شبهة الانتقائية و التمييز في الانتماء السياسي بدليل أنه ثم تفعيل دعاوي العزل في حق منتخبين لم يكونوا موضوع متابعات قضائية بل تم الاستناد فيها فقط إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي اتبتث وجود الاختلالات في تسيير هذه الجماعات لا يمكن أن توصف بدرجة الجسامة المبررة للعزل أو يمكن إدراجها تحت طائلة الأفعال المجرمة وفق مقتضيات القانون الجنائي، و الحال أن مجموعة من أعضاء و رؤساء المجموعة الترابية بجهة مراكش لم يطلها هذا الإجراء على الرغم من صدور أحكام قرارية باتة و قطعية ضدها من أجل الاختلاس و تبديد المال العام وهناك حالات لرؤساء جماعات او مقاطعات تبث في حقهم هذا الفعل مما يطرح التساؤل حول جدوى تفعيل هذا المقتضى القانوني و ما الغاية في ممارسة الانتقائية في الاحتكام إليه الشيئ الذي يثير أن المقتضى القانوني من المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية قد شرع لحماية مصالح لون سياسي دون غيره علما أن أغلب قضايا العزل لم تطل منتخبي الحزب المسيبر للمدينة.

لهذه الاسباب فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و بناءا على ما يفرضه نظامه الأساسي من ضرورة التطبيق السليم للقانون و اعتبار جميع المغاربة سواسية أمام القانون و لا تمييز في المخاطبة بأحكامه بأي سبب كيفما كان نوعه، يطالب السلطات الوصية بتطبيق و تفعيل قرار العزل ضد كل من طالته شبهة الفساد أو صدر عنه ما يخل بمصالح جماعته الترابية التي يشكل عضوا فيها أو يسيرها بدون استثناء إحقاقا للحق و استلهاما لقواعد الحكامة و العدل.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5