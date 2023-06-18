ساحل العاج: مصرع 7 فتيات في غرق زورق

2023-06-18 / 21:52
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هبة بريس - وكالات

لقيت 7 فتيات مصرعهن بحادث غرق زورق كان يقلهن إلى مدرسة للقرآن جنوب شرق ساحل العاج، يوم الخميس الماضي.

وأفادت الشرطة المحلية، اليوم الأحد، بأن الحادث وقع بعد ظهر يوم الخميس الماضي، حيث “استقلت عشر طالبات من مدرسة قرآنية، تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما، زورقا لعبور نهر بيا متجهات إلى المدرسة الواقعة على الضفة الأخرى، إلا أن الزورق اصطدم بجذع شجر ما تسبب بانقلابه ومصرع الفتيات”

وأشار بيان الشرطة إلى أن “ربان القارب تمكن من إنقاذ 3 فتيات بأعجوبة، لكن سبعا منهن فقدن حياتهن بشكل مأساوي في مياه النهر المضطربة”. وسجل الحادث قرب مدينة أبواسو في ساحل العاج، على بعد نحو 100 كلم شرق مدينة أبيدجان العاصمة السابقة لساحل العاج.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين الفتيات السبع، لتباشر الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

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