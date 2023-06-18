الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد الأضحى في المغرب

هبة بريس -

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي الحجة 1444هـ هو يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وعليه يكون عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 29 يونيو 2023، وفيما يلي نص بلاغ الوزارة في هذا الشأن:

فاتح شهر ذي الحجة 1444هـ هو يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444هـ موافق 18 يونيو 2023م..

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليـه، فإن شهـر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثيـن يوما، ويكون فاتــح شهـر ذي الحجة هو يـوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م.

وعيد الأضحى المبارك هو يوم الخميس 10 ذي الحجة 1444 ه الموافق ل 29 يونيو 2023م.

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