وزارة التربية الوطنية تعلن عن موعد اعلان نتائج البكالوريا
هبة بريس - متابعة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن موعد الإعلان عن نتائج الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2023.
وأكدت الوزارة، في مراسلة موجهة لمديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، يوم الاثنين 19 يونيو على الساعة الثانية عشرة زوالا .
وطالبت المراسلة كن مديري الاكاديميةت اجهوية للتربية والتكوين اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن نتائج الدورة العادية بالمؤسسات التعليمية والمديريات الاثليمية التابعة لها .
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10 تعليقات
اللهم وفق المترشحين للباكالوريا جميعا..
نتمنى لهم النجاح والتوفيق.لأن مرحلة الباكالوريا من أصعب المراحل الدراسية ..
أولياء التلاميذ في انتظار ظهور نتائج الامتحانات الباكالوريا متمنيين لأبناءهم النجاح..
بالنجاح والتوفيق للجميع..
من جد وجد ومن زرع حصد..
إحساس صعب جداً للمترشحين الذين يترقبون النتائج ومن ورائها العمل والجد ليلا ونهارا..
اللهم يارب لا تخيب أحدا فيهم وأسعدهم ..
على جميع الناجحين أخذ قرار بعد النجاح في الباكالوريا والتفكير جيدا في الشعب والمسالك التي لها آفاق في سوق العمل..
النجاح في امتحانات البكالوريا يعني التفوق بنقط جيدة لتفتيح لصاحبها مدارس ومعاهد وليس النجاح بمستوى مقبول فقط ..
متمنياتنا بالنجاح والحصول على مستوى جيد ..