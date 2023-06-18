وزارة التربية الوطنية تعلن عن موعد اعلان نتائج البكالوريا

2023-06-18 / 20:59
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هبة بريس - متابعة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن موعد الإعلان عن نتائج الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2023.

وأكدت الوزارة، في مراسلة موجهة لمديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، أنه سيتم الإعلان عن نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، يوم الاثنين 19 يونيو على الساعة الثانية عشرة زوالا .

وطالبت المراسلة كن مديري الاكاديميةت اجهوية للتربية والتكوين اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن نتائج الدورة العادية بالمؤسسات التعليمية والمديريات الاثليمية التابعة لها .

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