مصر.. مقــ..ـتل 3 أشقاء بالرصاص في خصومة ثأرية بالصعيد

هبة بريس - وكالات

في مشهد جنائزي مهيب، شيع مئات الأهالي في سوهاج جثامين 3 أشقاء قتلوا رميا بالرصاص على يد نجلي عمومتهم ثأرا لوالد أحدهما، في خصومة ترجع لعام 2018 بمركز العسيرات جنوب المحافظة.

وأوضح مصدر مقرب من الضحايا الثلاث، أن الجريمة كانت بدافع الثأر انتقاما لوالد أحد المتهمين لقي مصرعه بسبب خلاف على أرض زراعية منذ 5 سنوات، وأشار إلى أنهما في المرحلة الثانوية، حيث قصدا الانتقام من أقارب الجناة سابقا.

وأضاف المصدر أن أحد المتهمين كان يسبح في المياه أمام منزل أقارب قتلة والده، وعند اعتراض الضحايا على ذلك نشبت مشاجرة بالأيدي ومشادات كلامية بين الطرفين، ليستغيث بنجل عمه، وأطلقا النار على الأشقاء الأربعة، الذين لقي 3 منهم مصرعهم.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 9 0