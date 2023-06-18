رفع تعويضات أساتذة معاهد الموسيقى الى 120 درهما

2023-06-18 / 20:20
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هبة بريس - متابعة

قررت وزاة الشباب والثقافة والتواصل، الزيادة في تعويضات أساتذة المعاهد الموسيقية، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي على
المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423، الصادر في 27 ربيع الأول 1424 .

ويتعلق الأمر بالاساتذة الحاصلين على شهادة السلك الثالث، حيث تقرر رفقع قيمة تعويضهم من 68 درهم إلى 120 درهم للساعة، ومن 52 إلى 90 درهم للساعة بالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثاني، ومن 36 إلى 60 درهم للساعة بالنسبة للمكلفين غير الحاصلين على شهادة.

وأوضح بلاغ للوزارة الى ان هذه الزيادة في التعويضات تروم “ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، وتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد، وتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة، نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار، من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة”.

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