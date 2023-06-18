رسميا ..يوسفية برشيد ونهضة الزمامرة يصعدان الى قسم الكبار

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق يوسفية برشيد الصعود إلى قسم الكبار رغم خسارته أمام ضيفه سطاد المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة 30 من بطولة القسم الاحترافي الثاني.

وسجل عصام الراقي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 50.

بدوره حقق نهضة الزمامرة الصعود إلى قسم الكبار بعد فوزه على ضيفه وداد تمارة بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من بطولة القسم الاحترافي الثاني.

ورفع نهضة الزمامرة بهذا الفوز رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة، ليحقق بذلك الصعود والعودة إلى قسم الكبار.

ومعلوم أن نهضة الزمامرة كان قد لعب في قسم الكبار ونزل إلى القسم الاحترافي الثاني قبل موسمين، لينجح هذا الموسم في العودة مرة أخرى إلى القسم الاحترافي الأول.

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