تتبع يومي للأسواق بيع الأضاحي بإقليم الحسيمة

هبة بريس - و م ع

تم تحديد من سلسلة الإجراءات العملية، تحت إشراف السلطات الإقليمية بالحسيمة، لتنظيم ومراقبة بيع الأضاحي بمختلف الأسواق ونقط البيع بالإقليم.

وأكدت المديرة الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، سارة أملو، أن المديرية الإقليمية، بتنسيق تام مع المصلحة البيطرية ومصلحة الاستشارة الفلاحية والسلطات الإقليمية والمحلية، تقوم بتتبع يومي للأسواق الأسبوعية ونقط البيع، مبرزة ان الجهود متواصلة لكي تمر عملية بيع واقتناء الأضاحي في ظروف جيد.

وأوضحت المسؤولة أن الإجراءات المتخذة تهدف لضمان توفير الكمية الكافية من الأضاحي لتلبية احتياجات سكان الإقليم، إلى جانب التتبع اليومي للأسعار وتوفير التنوع في العرض وكذا التواصل مع الكسابين ومربي الماشية لحثهم على ضرورة احترام معايير السلامة والجودة.

بخصوص ترقيم رؤوس الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى، أشارت المديرة الإقليمية للفلاحة أن العملية انطلقت في شهر مارس، وقد شملت في مرحلة أولى القطيع المحلي من الأغنام، وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع فلاحي الإقليم، مبرزة عملية الترقيم شملت أيضا الأضاحي المستوردة من جهات أخرى من المملكة من أجل العمل على تنويع العرض.

وصرحت المتحدثة بأن الأسعار تتباين باختلاف الأضحية، أخذا بعين الاعتبار نوع السلالة والسن وكذلك الوزن، مضيفة أن العرض المتاح على مستوى الأسواق ونقط البيع بالحسيمة يراعي القدرة الشرائية لكل الفئات.

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