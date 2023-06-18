قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى 2023

2023-06-18 / 19:03
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هبة بريس - وكالات

أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن يوم الإثنين 1 /12/ 1444هـ ، الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ، الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

فيما يتوقع أن يكون عيد الأضحى يوم الخميس وفق مركز الفلك الدولي في باكستان والهند وبنغلادش، كما أعلن المجلس الديني الإسلامي في فرنسا عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023.

وقد أكدت اللجان الرسمية للأهلة بكل من سلطنة عُمان ودول أخرى، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، ليكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان.

بالمقابل، أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 18 جوان، الموافق لـ29 ذي القعدة 1444 ه.

وبذلك يكون عيد الأضحى في هذه الدول، الذي يوافق يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الخميس 29 جوان 2023 م.

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