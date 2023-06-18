مطالب برلمانية بتخفيض أسعار تذاكر الحج

2023-06-18 / 18:56
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هبة بريس - الرباط

طالبت خديجة زومي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، من شركة الخطوط الملكية المغربية بمراجعة أسعار تذاكر الحج وجعلها في المتناول.

وقالت النائبة البرلمانية، أن هناك تباينا في أسعار تذاكر الحج بين تلك التي يؤديها الحجاج عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مقارنة بنظرائهم الذين يحجون عن طريق الوكالات، وهو ما يثير استغرابا شديدا بحسب خديجة الزومي .

وأضافت الزومي في سؤال كتابي موجه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، بأن شركة الخطوط الملكية المغربية تمول من المال العام وتستفيد منذ مدة من دعم استثنائي للدولة باعتبارها ناقلا وطنيا.

وأردفت النائبة البرلمانية بالقول انه “رغم كونها شركة تجارية تهدف إلى الربح، إلا أنه “من غير اللائق أن يكون هناك تمييز بين المسافرين في نفس الوجهة تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة”.

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