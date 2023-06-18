وفاة خمسيني أثناء ممارسته للرياضة بالحسيمة

2023-06-18 / 18:33
2
هبة بريس - مكتب طنجة

توفي شخص في الخمسينات من العمر زوال اليوم الأحد 18 يونيو ، أثناء ممارسته لرباضة المشي بكورنيش مدينة الحسيمة .

وقالت مصادر محلية أن الشخص الذي توفي سقط بشكل مفاجئ أثناء ممارسته لرباضة المشي على كورنيش صباديا بمدينة الحسيمة.

وقد تم نقل جثة الشخص الى مستودع الاموات بمسنشفى الحسيمة حيث سيتم اخضاعها للتشريح الطبي قصد تحديد أسباب الوفاة التي يرجح أن تكون نتيجة نوبة قلبية مفاجئة .

.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إقليم مكناس .. هزة أرضية بقوة 3.5 درجات

إقليم مكناس .. هزة أرضية بقوة 3.5 درجات

2023-06-18 / 12:19
Photo of مصرع شخصين وإصابة 11آخرين في حادثة سير بسطات

مصرع شخصين وإصابة 11آخرين في حادثة سير بسطات

2023-06-18 / 10:43
Photo of طنجة ..شاطئ مرقالة يلفظ جــ..ـثة شاب

طنجة ..شاطئ مرقالة يلفظ جــ..ـثة شاب

2023-06-17 / 18:09
Photo of ميدلت .. 12 جريحا في حادث انقلاب”بيكوب” بإملشيل

ميدلت .. 12 جريحا في حادث انقلاب”بيكوب” بإملشيل

2023-06-16 / 15:35
Photo of حريق يأتي على شقة سكنية بمجمع المنزلة بطنجة

حريق يأتي على شقة سكنية بمجمع المنزلة بطنجة

2023-06-15 / 15:03
Photo of 15 قت.يلا و 2164 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

15 قت.يلا و 2164 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن…

2023-06-13 / 17:50
Photo of “مقرقب” يجهز على خالة أمه ويرسل جدته الى العناية المركز بطنجة

“مقرقب” يجهز على خالة أمه ويرسل جدته الى العناية…

2023-06-13 / 16:36
Photo of جث.ة داخل الحي الجامعي تستنفر أمن أكادير

جث.ة داخل الحي الجامعي تستنفر أمن أكادير

2023-06-12 / 15:37
Photo of تازة.. العثور على جث.ة شخص متحللة داخل حوض مائي

تازة.. العثور على جث.ة شخص متحللة داخل حوض مائي

2023-06-12 / 13:46
Photo of طنجة..أمواج شاطئ الغابة الدبلوماسية تبتلع فتاتين

طنجة..أمواج شاطئ الغابة الدبلوماسية تبتلع فتاتين

2023-06-11 / 20:48

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق