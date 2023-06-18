وفاة خمسيني أثناء ممارسته للرياضة بالحسيمة

هبة بريس - مكتب طنجة

توفي شخص في الخمسينات من العمر زوال اليوم الأحد 18 يونيو ، أثناء ممارسته لرباضة المشي بكورنيش مدينة الحسيمة .

وقالت مصادر محلية أن الشخص الذي توفي سقط بشكل مفاجئ أثناء ممارسته لرباضة المشي على كورنيش صباديا بمدينة الحسيمة.

وقد تم نقل جثة الشخص الى مستودع الاموات بمسنشفى الحسيمة حيث سيتم اخضاعها للتشريح الطبي قصد تحديد أسباب الوفاة التي يرجح أن تكون نتيجة نوبة قلبية مفاجئة .

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