السعودية تعلن موعد عيد الأضحى بعد استطلاع الهلال

2023-06-18 / 18:21
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هبة بريس - وكالات

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، مواعيد بداية شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة وعيد الأضحى.

وقالت المحكمة إن الإثنين الموافق 19 يونيو هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اجتماعا لدائرة الأهلة لمتابعة تحري المراصد لرؤية هلال ذي الحجة.

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‫10 تعليقات

  4. أهله الله على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بالشفاء العاجل والخير وأصلح على يديه الشريفين وعلى باقي الأسرة والعائلة الملكية….

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