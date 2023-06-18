النصر السعودي يغري حكيم زياش بضعف راتبه مع تشيلسي

هبة بريس : رياضة

يواصل النصر السعودي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية لحسم صفقة الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة النصر أغرت حكيم زياش بضعف راتبه مع تشيلسي، بعدما عرضت عليه راتبا سنويا يتراوح بين 12 و13 ميون يورو، في الوقت الذي يتقاضى فيه 6 ملايين يورو سنويا مع البلوز.

ويسعى النصر لاستغلال رغبة زياش في الرحيل عن تشيلسي من أجل الحصول على توقيعه، خاصة في ظل الثورة التي أحدثتها الأندية السعودية في سوق الانتقالات بالتعاقد مع لاعبين كبار من الدوري الأوروبية.

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