PSG قريب من التعاقد مع مدرب إسبانيا السابق

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم اقترب من التوقيع مع المدرب السابق للمنتخب الإسباني.

وقالت قناة “تي إف 1” الفرنسية، إن إنريكي بات المرشح الأكبر لخلافة كريستوف جالتيه، المدير الفني الحالي للفريق الباريسي.

وأضافت أن مسؤولي “بي إس جي” يعملون بجدية لإتمام كافة التفاصيل مع المدرب الإسباني في بداية الأسبوع المقبل.

في السياق نفسه، أكدت صحيفة “لو باريزيان” أن لويس إنريكي يتقدم بمسافة كبيرة عن باقي المرشحين لقيادة سان جيرمان.

وأشارت إلى أن هناك مفاوضات مكثفة مع إنريكي والمقربين منه، ونجح مسؤولو الفريق الباريسي في إقناعه بدرجة كبيرة.

يذكر أن كريستوف جالتيه (56 عاما) ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024، علما بأنه قاد الفريق للفوز بلقبي الدوري وكأس السوبر المحلي في الموسم المنتهي، لكنه ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

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