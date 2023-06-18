فرنسا ترد على “مقطع الوعيد” في النشيد الرسمي الجزائري
أبدت الحكومة الفرنسية انزعاجها من السلطات الجزائرية على خلفية تمسكها بـ”مقطع الوعيد” في نشيدها الوطني.
وتساءلت وزيرة الخاريجة الفرنسية، كاثرين كولونا، في حوار مع قناة “أل سي إي”، عن الأسباب التي دفعت الجزائر إلى هذه الخطوة على اعتبار أن “المقطع أصبح لا يناسب الظرف الحالي”.
وأشارت مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية إلى أنها “تتفهم السياق التاريخي العام الذي كُتب فيه المقطع، والمتصل بفترة الحرب بين الجزائر وفرنسا خلال مرحلة الاستعمار”.
“ومقطع الوعيد” الذي يثير الجدل حاليا بين الجزائر وفرنسا هو أحد الأجزاء الرئيسية من النشيد الجزائري، المقتبس من “إليادة الجزائر”، التي ألفها الشاعر الراحل مفدي زكرياء، وتقول كلماته “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا.. فاشهدوا فاشهدوا
وتصريحات الوزيرة كاثرين كولونا هي أول رد رسمي فرنسي على قرار السلطات الجزائرية إبقاء “مقطع الوعيد” أثناء تأدية نشيد “قسما” خلال المناسبات والاحتفالات الرسمية.
3 تعليقات
السؤال المطروح هل سيعزف هذا المقطع خلال زيارة الرئيس المنصب من طرف العسكر خلال زيارته لفرنسا او هو فقط للاستهلاك الداخلي. دولة تعيش هلى الأوهام والماضي، وكيف سمح لهم شنقريحة بإضافة هذا المقطع على اعتبار انه عنصر من الحرس الجمهوري الفرنسي ، بدلا من شكر فرنسا التي منحتهم مساحة شاسعة على حساب دول الجوار يتوعدونها بالحساب ، تصورو معي دولة الطوابير المتخلفة التي لم توفر حتى الامن الغدائي لشعبها تتوعد القوة الخادسة عالميا، لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم.
كل ما يحدث بين فرنسا والجزائر عبارة عن تمتيلية ، فرنسا هي عصابة الجزائر وعصابة الجزائر هي فرنسا
كلام فاضي فارغ لان جزائر اليوم غير جزائر الاستقلال جزائر اليوم يحكمها جنرالات همهم الوحيد هو شراء عقارات وشركات في فرنسا وهذا الكلام موجه للطبقة الشعبية في الجزائر تحت شعار الثورة للشعب والثروة للجنرالات