المنتخب الوطني يتراجع مؤقتا في تصنيف “فيفا” بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا

2023-06-18 / 14:37
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هبة بريس : رياضة

تراجع المنتخب الوطني المغربي مؤقتا في التصنيف العالمي للمنتخبات بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2024.

ووفقا لموقع “فوتبول رانكينغ” المتخصص في التحيين اليومي للتصنيف العالمي للمنتخبات فقد خسر المنتخب الوطني 19 نقطة بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا ما جعله يتراجع نحو المركز 12 بعدما كان في المركز 11.

وخطف منتخب سويسرا المركز الحادي عشر من أسود الأطلس، في الوقت الذي أصبح المركز الثاني عشر مهددا من طرف المنتخب الأمريكي الذي يبتعد بفارق نقطتين فقط عن المنتخب الوطني.

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