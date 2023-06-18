بمعلومات مسبقة.. النمسا تحبط هجوما على مسيرة مجتمع “ميم عين “

هبة بريس _ وكالات

قالت السلطات النمساوية، الأحد، إنها أحبطت هجوما محتملا على مسيرة الفخر التي ينظمها مجتيم “ميم عين+” في فيينا، من قبل ثلاثة شبان يُزعم أنهم متعاطفون مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال رئيس جهاز جهاز الاستخبارات الداخلية النمساوي، عمر حجاوي بيرشنر، للصحفيين إن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 و20 عاما، اعتقلوا قبل بدء مسيرة الفخر، السبت، التي حضرها حوالي 300 ألف شخص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (أو آر إف).

وقال حجاوي بيرشنر إن المشاركين لم يتعرضوا لأي خطر خلال أي وقت في الحدث.

وأفاد بأن المشتبه بهم الثلاثة، وهم مواطنون نمساويون من أصل بوسنية وشيشانية – لم يتم الكشف عن هويتهم – أظهروا تطرفا على الإنترنت وتعاطفوا مع تنظيم داعش، مشيرا إلى أن أحد المشتبه بهم معروف بالفعل للشرطة.

وكان جهاز الاستخبارات قد تلقى معلومات مسبقة عن خطط المشتبه بهم، ووضعهم “تحت المراقبة المستمرة”، واعتقلهم بناء على أوامر من مكتب المدعي العام في سانت بولتن بعد عمليات تفتيش للمنازل، السبت، كشفت عن أدلة مختلفة، بما في ذلك الأسلحة ، حسبما ذكرت قناة (أو آر إف).

واعتقلت قوات “كوبرا” النمساوية الخاصة الثلاثي، قبل بدء المسيرة.

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