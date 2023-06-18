انتخاب ” فيصل العرايشي ” رئيسا لجامعة كرة المضرب

هبة بريس _ رياضة

أعيد انتخاب السيد فيصل العرايشي، بالإجماع، رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي الذي انعقد اليوم السبت بالرباط.

وبعد تقديم المكتب المديري السابق استقالته ، وفقا للقوانين الجاري بها العمل في الجموع العامة، تم استعراض اللائحة الوحيدة التي ضمت 14 عضوا.

وتم عقب هذا الجمع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب، ، وذلك بحضور 63 عضوا من أصل 75 الذين يحق لهم التصويت.

وبعد إعادة انتخابه رئيسا للجامعة، حث فيصل العرايشي الأندية الوطنية على توسيع قاعدة الممارسين ومنح المزيد من الرخص، التي تساهم في تطوير المستوى المادي للجمعيات ، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل على مد إشعاع رياضة كرة المضرب المغربية على الصعيد العالمي.

كما أشاد بالنتائج التي حققها الأبطال المغاربة في مختلف الاستحقاقات الوطنية والقارية والدولية، ومنها بلوغ ثلاثة لاعبين السبورة النهائية لبطولة رولان غاروس الفرنسية.

وكان السيد فيصل العرايشي انتخب لأول مرة رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب سنة 2009 بالدار البيضاء ، وذلك خلفا للسيد محمد امجيد، قبل أن يعاد انتخابه لولاية أخرى (2013-2017) .

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