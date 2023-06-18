Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Shabab - KSU Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - May 23, 2023 Al Nassr's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Ahmed Yosri

“الخطأ السعودي”.. ما المشكلة في استقدام نجوم كرة القدم بأجور باهظة؟

2023-06-18 / 12:57
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هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر شيفرين، الأحد، إن كرة القدم الأوروبية يجب ألا تخاف من نزوح لاعب أو اكثر إلى أندية سعودية، مشيرا إلى أن الرياض ترتكب خطأ بالاستثمار في شراء نجوم وهم في نهاية مسيرتهم الكروية.

وحصل النجمان كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة على مئات الملايين من الدولارات مقابل الانضمام إلى ناديين سعوديين هذا العام، وقدمت عروض مماثلة لليونيل ميسي، ولوكا مودريتش

وحصل هؤلاء اللاعبون الأربعة على جائزة “الكرة الذهبية” كأفضل لاعبين في العالم منذ عام 2008، وجميعهم تجاوزوا من العمر نحو 35 عاما أو أكثر.

ومن المتوقع أن يحذو حذوهم المزيد من اللاعبين بعد تحويل نسبة من ملكية 4 أندية سعودية كبرى هذا الشهر لصالح ”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي الذي يرأسه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وسأل مذيع هولندي شيفرين عما إذا كان خائفا من خروج لاعبين بارزين من أوروبا، فأجاب بشكل قاطع “لا، لا، لا”.

وقال رئيس (يويفا) في مقابلة أذيعت يوم الأحد: “أعتقد أن هذا خطأ ترتكبه كرة القدم السعودية بشكل رئيسي”.

وأضاف: “لماذا هذه مشكلة بالنسبة لهم؟ لأنهم يجب أن يستثمروا في الأكاديميات، ويجب أن يجلبوا مدربين، ويجب عليهم تطوير لاعبيهم”.

وتابع: “نظام شراء اللاعبين الذي كادت تنتهي مسيرتهم ليس هو النظام الذي يطور كرة القدم. هذا خطأ ارتكبته الصين عندما جلبت لاعبين في نهاية مسيرتهم”.

وكان اللاعب الإيفواري، ديدييه دروغبا، من أوائل المنضمين للدوري الصيني عام 2012، حيث اشترت أندية هناك مهاجمين من أوروبا مثل نيكولاس أنيلكا وفريديريك كانوتي.

ولم يحرز الدوري الصيني والمنتخب الصيني تقدما كبيرا على المستوى الدولي في السنوات التي تلت ذلك.

وقال شيفرين: “الأمر لا يتعلق بالمال فقط، اللاعبون يرغبون في الفوز بمسابقات كبرى. هذه المسابقات الكبرى موجودة هنا في أوروبا”.

وعندما سئل عما إذا كانت كرة القدم الأوروبية فقدت أهم عوامل الجذب، أجاب: “لم نفقدها. ما زال هناك لاعبون لدينا يلعبون كرة القدم. في نهاية مسيرتهم المهنية، يذهب بعض اللاعبين إلى مكان ما لكسب بعض المال”.

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‫8 تعليقات

  8. كنا نعرف في ايام الزمن الجميل لي كرة القدم الاعب يتميز كم لديه من الميداليات والشهادات والان كم رصيده في البنك لأحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

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