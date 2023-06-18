إقليم مكناس .. هزة أرضية بقوة 3.5 درجات

هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الأحد، بإقليم مكناس.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة الدخيسة التابعة لإقليم مكناس، وقعت على الساعة الثامنة و 50 دقيقة و 54 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 13 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 33.961 درجة شمالا، وخط الطول 5.480 درجة غربا.

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