إقليم مكناس .. هزة أرضية بقوة 3.5 درجات
هبة بريس _ الرباط
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الأحد، بإقليم مكناس.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة الدخيسة التابعة لإقليم مكناس، وقعت على الساعة الثامنة و 50 دقيقة و 54 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 13 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 33.961 درجة شمالا، وخط الطول 5.480 درجة غربا.
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8 تعليقات
يارب استر
مكناس مدينة هادئة
مانعرفه جوغرافيا علا مدينة مكناس والمجاورينا لها انها هادئة وبعيدة بعض الشيء علا هزات الارض
ياربي حسن الخاتمة لنا ولي اهلينا ولي جميع المسلمين
نادرا ما أسمع زلازال في مكناس
الحمدلله لا يجود إصابات
لابد من الرحيل ولاحولة ولاقوة لنا الا بالله العلي العظيم امام قوته فوق ارضه فاللهم رزقنا التبات والنبات
جهد الا جهد الله آش عند الميت مايكول قدام غسالو يارب ترزقنا النبات الحسن