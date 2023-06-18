قتي__لان وجرحى بإطلاق نار في مهرجان موسيقي بالولايات المتحدة

2023-06-18 / 11:38
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هبة بريس _ وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق نار في مهرجان Beyond Wonderland للموسيقى الإلكترونية في ولاية واشنطن بشمال غرب الولايات المتحدة مساء السبت.

وقالت الشرطة المحلية إن رجلا أطلق النار بشكل عشوائي على الجمهور في موقع للتخييم في أرض المهرجان، قبل اعتقاله.

وأضافت الشرطة أن المنطقة مؤمنة الحفلة الموسيقية مستمرة، فيما نشر منظمو مهرجان Beyond Wonderland تغريدة طلبوا فيها من الحاضرين تجنب بوابة معينة للمخيم، لكنهم أكدوا على عدم وجود خطر.

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