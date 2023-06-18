مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك “قزوين” في أستانا
هبة بريس _ وكالات
احتجز رجلً مسلح عدة أشخاص في أحد فروع بنك “قزوين” في أستانا اليوم الأحد، وفقا للشرطة الكازاخستانية.
وقالت الشرطة إنها الآن في مكان الحادث تجري مفاوضات مع المسلح، ودعا السكان لالتزام الهدوء.
وتم إغلاق الشوارع في محيط موقع الحادث، وبدأت السلطات إجلاء سكان المبنى فوق فرع البنك الذي تعرض للهجوم.
وذكرت مواقع التواصل المحلية، أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 30 عاما يحمل مسدسا، ويطالب بتحويل جميع أصول البنك إلى صندوق للأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين، مهددا بقتل الرهائن الذين يصل عددهم إلى ما بين 4 و8 أشخاص حسب تقارير مختلفة.
المصدر: وسائل إعلام كازاخستانية
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9 تعليقات
للاسف هدا الشخص المسلح والدي يبلغ من العمر 30سنة طلبه انساني
هده المرة سرقة بنك من نوع آخر فيه الانسانية نتمنا من الحكومة بتطبيق متطلباته علا الفور
اتمنا ان تنفد مطالبه لانه عنده غل واضح تجاه الاغنياء مداما لم يطلب شيء لي نفسه
لربما كان يسعا للمساعدات الانسانية ولم تلب له طلباته وتجه الا سرقة بنك واحتجازي بعض الناس منها لابد من الفوضات معه حتى لا يخصرون الناس الموحتجزين لديه
هدا انسان لديه انسانيته لربما يفكر في هؤلاء الابرياء من المعوقين والمحتاجين من الفقراء واراد مساعدتهم ولو علا حساب عمره ومستقبله
المسكين لايدرك مدا خطورة فعل هده السرقة نتمنا ان تمر علا خير بدون ارواح
هدا الانسان لم يتحمل رأية هؤلاء الفقراء الموحتاجين والمعوقين علا ماهم عليه من فقرهم واععاقتهم وراد مساعدتهم باي وسيلة كانت لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
يجب أن يكون هناك حل بدون ارواح انشاالله
قليل مثل هؤلاء الناس للأسف الان وفي هدا الوقت الجميع يقولو نفسي نفسي وهدا الانسان يسرق للفقراء والمحتاجين والمعوقين نحمد الله علا ان الدنيا لازالت بها اناس يسرقون للموحتاجين