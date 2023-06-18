مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك “قزوين” في أستانا

2023-06-18 / 10:59
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هبة بريس _ وكالات

احتجز رجلً مسلح عدة أشخاص في أحد فروع بنك “قزوين” في أستانا اليوم الأحد، وفقا للشرطة الكازاخستانية.

وقالت الشرطة إنها الآن في مكان الحادث تجري مفاوضات مع المسلح، ودعا السكان لالتزام الهدوء.

وتم إغلاق الشوارع في محيط موقع الحادث، وبدأت السلطات إجلاء سكان المبنى فوق فرع البنك الذي تعرض للهجوم.

وذكرت مواقع التواصل المحلية، أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 30 عاما يحمل مسدسا، ويطالب بتحويل جميع أصول البنك إلى صندوق للأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين، مهددا بقتل الرهائن الذين يصل عددهم إلى ما بين 4 و8 أشخاص حسب تقارير مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام كازاخستانية

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‫9 تعليقات

  2. هده المرة سرقة بنك من نوع آخر فيه الانسانية نتمنا من الحكومة بتطبيق متطلباته علا الفور

  3. اتمنا ان تنفد مطالبه لانه عنده غل واضح تجاه الاغنياء مداما لم يطلب شيء لي نفسه

  4. لربما كان يسعا للمساعدات الانسانية ولم تلب له طلباته وتجه الا سرقة بنك واحتجازي بعض الناس منها لابد من الفوضات معه حتى لا يخصرون الناس الموحتجزين لديه

  5. هدا انسان لديه انسانيته لربما يفكر في هؤلاء الابرياء من المعوقين والمحتاجين من الفقراء واراد مساعدتهم ولو علا حساب عمره ومستقبله

  7. هدا الانسان لم يتحمل رأية هؤلاء الفقراء الموحتاجين والمعوقين علا ماهم عليه من فقرهم واععاقتهم وراد مساعدتهم باي وسيلة كانت لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

  9. قليل مثل هؤلاء الناس للأسف الان وفي هدا الوقت الجميع يقولو نفسي نفسي وهدا الانسان يسرق للفقراء والمحتاجين والمعوقين نحمد الله علا ان الدنيا لازالت بها اناس يسرقون للموحتاجين

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