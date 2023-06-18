مصرع شخصين وإصابة 11آخرين في حادثة سير بسطات

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 11 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وصفت بالمروعة عرفتها طريق سطات البروج على مستوى جماعة مسكورة صباح اليوم الأحد تزامنا والسوق الاسبوعي.

وفي تفاصيل الواقعة، أكدت مصادرها هبة بريس، أن اصطدام قوي جرى بين ثلاث سيارات بالطريق المذكورة، خلف قتيلين فيما أصيب حوالي إحدى عشر شخصا جروح متفاوتة الخطورة، حالتين منهم تم نقلهما صوب مستشفى البيضاء، فيما الحالات الأخرى تم تقديم الاسعافات الأولية لها بقسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

الحادث خلف حالة من الاستنفار القصوى بين صفوف عناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، الذين تجندوا لاجلاء الضحايا، فيما تم فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على كافة ملابساته.

ويذكر، أن الطريق الاقليمية الرابطة بين سطات والبروج، تعرف مابين الفينة والأخرى حوادث سير مميتة، تختلف أسبابها ومسبباتها، هذا على الرغم من أن هذه الطريق تعرف تعدد علامات تحديد السرعة على طولها مابين 60 و80 كيلومتر، مما يشكل أحيانا عرقلة للسير، قد تساهم في وقوع حوادث سير لاقدر الله.

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