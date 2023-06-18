زيادة في تعويضات المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية

هبة بريس

قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل الزيادة في تعويضات المكلفين بالدروس في أحد المعاهد الموسيقية التابعة للوزارة.

وأوضح بلاغ لوزارة الثقافة أنه سيتم، بموجب مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي بهذا الشأن، رفع تعويضات المكلفين بالدروس، الحاصلين على شهادة السلك الثالث من 68 درهم إلى 120 درهم للساعة، ومن 52 إلى 90 درهم للساعة بالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثاني، ومن 36 إلى 60 درهم للساعة بالنسبة للمكلفين غير الحاصلين على شهادة.

وأبرز المصدر ذاته أن المرسوم الجديد يهدف إلى “ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، وتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد، وتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة، نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار”، وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.

وذكر بأن المجلس الحكومي كان قد صادق على المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0