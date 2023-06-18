ماذا قال مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على رابع العالم

2023-06-18 / 09:34
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هبة بريس _ رياضة

قال مدرب بافانا فانا، هوغو بروس، إنه راض جدا عن أداء لاعبيه، بعد الفوز على المنتخب المغربي (2-1)، السبت 17 يونيو بجوهانسبورغ، مشيرا إلى أن الأداء تحسن بشكل كبير منذ المباراة الأخيرة العام الماضي ضد المغرب.

وقال “اليوم يمكننا أن نهنئ أنفسنا على وجود فريق متجانس وقوي يلعب كرة قدم جيدة، حتى لو كنا لا نزال بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب التكتيكية والفنية”.

وأشار أيضا إلى أن المنتخب الوطني المغربي لديه فريق جيد للغاية، لكن “الجنوب أفريقيين كانوا أكثر حماسا ورغبة في تحقيق الفوز، خاصة بفضل دعم الجماهير التي حجت بكثافة الى المعلب”.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على جنوب إفريقيا (2-1) وليبيريا (2-0) ، خلال المبارتين الماضيتين ضمن هذه المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط ، بعد توقيف منتخب زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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‫15 تعليقات

  1. نحن الرابع في العالم من حيث التخلف…كفى ضحكا على الدقون.حاليا الرابع عالميا هي سويسرا من حيث جودة المعيشة والأولى عالميا هي فنلندا.فتبا لكم.

  2. المنتخب الوطني المغربي مصنف الاول عربيا وافريقيا ونتمنى ان يحافظ على هذا الترتيب..

  8. عناصر المنتخب الوطني المغربي عليه أن يأخذ درسا من هاته الهزيمة القاسية أمام جنوب افريقيا..

  11. نتمنا لي ابطالنا ان يكونو اخدو بعض الاخطاء من هده المبارة وودعوها في ادهانهم للعبرة

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