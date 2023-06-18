ماذا قال مدرب جنوب إفريقيا بعد الفوز على رابع العالم
هبة بريس _ رياضة
قال مدرب بافانا فانا، هوغو بروس، إنه راض جدا عن أداء لاعبيه، بعد الفوز على المنتخب المغربي (2-1)، السبت 17 يونيو بجوهانسبورغ، مشيرا إلى أن الأداء تحسن بشكل كبير منذ المباراة الأخيرة العام الماضي ضد المغرب.
وقال “اليوم يمكننا أن نهنئ أنفسنا على وجود فريق متجانس وقوي يلعب كرة قدم جيدة، حتى لو كنا لا نزال بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب التكتيكية والفنية”.
وأشار أيضا إلى أن المنتخب الوطني المغربي لديه فريق جيد للغاية، لكن “الجنوب أفريقيين كانوا أكثر حماسا ورغبة في تحقيق الفوز، خاصة بفضل دعم الجماهير التي حجت بكثافة الى المعلب”.
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على جنوب إفريقيا (2-1) وليبيريا (2-0) ، خلال المبارتين الماضيتين ضمن هذه المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات فقط ، بعد توقيف منتخب زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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15 تعليقات
نحن الرابع في العالم من حيث التخلف…كفى ضحكا على الدقون.حاليا الرابع عالميا هي سويسرا من حيث جودة المعيشة والأولى عالميا هي فنلندا.فتبا لكم.
المنتخب الوطني المغربي مصنف الاول عربيا وافريقيا ونتمنى ان يحافظ على هذا الترتيب..
علا كل حال يوجد في هده المبارة لغز ماهو الله اعلم
منتخب المغرب قوي جدا لكن يجب عليه التركيز في اللقب الأفريقي..
لعبنا والحمدلله ولانقولها لاننا لم نربح ولاكن فعلا لم يحافنا الحظ
نلاحظ عدة غيابات في صفوف الفريق الوطني وعليه تدارك الموقف ..
لابد من وجود رابح ومنهزم حالفهم الحظ وهدا هو قانون اللعبة
عناصر المنتخب الوطني المغربي عليه أن يأخذ درسا من هاته الهزيمة القاسية أمام جنوب افريقيا..
يجب النظر في أوضاع الشعب المغربي التي يعيشها وليس كرة القدم..
أسود الأطلس دائما كبار في أعيننا وعليهم أن يكونوا مستعدين جدا ..
نتمنا لي ابطالنا ان يكونو اخدو بعض الاخطاء من هده المبارة وودعوها في ادهانهم للعبرة
نحن مستعدين لهزيمة جنوب افريقيا. ونقول لهم لكل جواد كبوة..
ان بقي الأمر على ما هو عليه فالامور لا تبشر بالخير مع الفريق الوطني..
كل الدعم والمساندة للفريق الوطني المغربي..
كنا نطمع في الفوز للاسف هبت الرياح بما لاتشتهي السفن