البرازيل تخوض مباراة بـ”الزي الأسود” لأول مرة في تاريخها

هبة بريس _ رياضة

قرر المنتخب البرازيلي لكرة القدم خوض مباراته الودية أمام غينيا بزي أسود بالكامل، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، حسب الاتحاد المحلي للعبة السبت.

وارتدى أبطال العالم خمس مرات الزي الأسود خلال المباراة الودية التي جمعتهم بمنتخب غينيا في برشلونة مساء امس السبت، والتي انتهت بفوز زملاء فينيسيوس جونيور بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جاني إنفانتينو فينسيوس لرئاسة لجنة خاصة لمحاربة العنصرية، قمصانا سوداء بدلا من الصفراء المعتادة.

وكان فينيسيوس ضحية إساءات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في 21 أيار / مايو، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وكتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “يوم البرازيل! يوم لخطوة مهمة في محاربة العنصرية!!!”.

وأضاف: “ضد العنصرية لا توجد لعبة. لأول مرة في التاريخ، سيرتدي المنتخب البرازيلي زيا أسود بالكامل لمواجهة غينيا على ملعب كورنيا-إل برات في برشلونة. دعونا نذهب للنصر داخل الملعب وخارجه. كفى عنصرية في كرة القدم والمجتمع. لنذهب معا”.

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