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طقس الأحد.. سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية

2023-06-18 / 09:01
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، وأقصى الجنوب، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط خلال الظهيرة، وستمتد خلال الليلة الموالية حتى مناطق السايس، والريف وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط.

فضلا عن ذلك، ستتشكل كتل ضبابية مرفوقة بأمطار جد خفيفة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، مع دائما تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بكل من شمال الأقاليم الجنوبية، والهضاب العليا الشرقية، والسهول الوسطى..

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و15 بالجنوب الشرقي، وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا عاما.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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