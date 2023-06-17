جديد ترتيب أندية البطولة الوطنية الاحترافية (القسم الأول)
هبة بريس - و م ع
الفرق …………….. النقاط ………… المباريات
في ما يلي ترتيب أندية القسم الأول للبطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم، عقب إجراء مباريات الدورة الـ28.
الفرق …………….. النقاط ………… المباريات
1- الجيش الملكي………..63…………..28
2- الوداد الرياضي …….60…………..28
3- الفتح الرياضي……..53……………28
4- أولمبيك آسفي……..41…………….28
5- الرجاء الرياضي …40……………28
— نهضة بركان …….40…………….28
7- الشباب الرياضي السالمي..36…….28
8- حسنية أكادير ……35…………….28
9- المغرب الفاسي…..34…………….28
10 -اتحاد تواركة……33……………28
11- شباب المحمدية….31……………28
12- مولودية وجدة……29…………..28
— المغرب التطواني….29…………..28
14- اتحاد طنجة……..26…………..28
15- أولمبيك خريبكة….25………….28
16- الدفاع الحسني الجديدي..24…….28
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