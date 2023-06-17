جديد ترتيب أندية البطولة الوطنية الاحترافية (القسم الأول)

هبة بريس - و م ع

في ما يلي ترتيب أندية القسم الأول للبطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم، عقب إجراء مباريات الدورة الـ28.

الفرق …………….. النقاط ………… المباريات

1- الجيش الملكي………..63…………..28

2- الوداد الرياضي …….60…………..28

3- الفتح الرياضي……..53……………28

4- أولمبيك آسفي……..41…………….28

5- الرجاء الرياضي …40……………28

— نهضة بركان …….40…………….28

7- الشباب الرياضي السالمي..36…….28

8- حسنية أكادير ……35…………….28

9- المغرب الفاسي…..34…………….28

10 -اتحاد تواركة……33……………28

11- شباب المحمدية….31……………28

12- مولودية وجدة……29…………..28

— المغرب التطواني….29…………..28

14- اتحاد طنجة……..26…………..28

15- أولمبيك خريبكة….25………….28

16- الدفاع الحسني الجديدي..24…….28

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