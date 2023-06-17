توقيف مواطن اسباني وحجز أزيد من طن من المخدرات بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بميناء طنجة المتوسط على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 17 يونيو الجاري، من توقيف مواطن اسباني وإجهاض محاولة تهريب طن وخمسين كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيه، وهو مواطن اسباني يبلغ من العمر 51 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاولة تهريب شحنات المخدرات المحجوزة على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالخارج.

وقد تم إخضاع الأجنبي الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الامتدادات والارتباطات الدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

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