نيروبي .. إنجاز كبير لسيدات التنس المغربي

2023-06-17 / 20:05
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هبة بريس - و م ع

أحرز فريق كرة المضرب المغربي للسيدات، يوم السبت 17 يونيو 2023، بنيروبي، كأس بيلي جون كينغ (كأس الاتحاد الفيدرالي سابقا)، بفوزه في المباراة النهائية على تونس ب2-1 .

وفازت في فئة الفردي، آية العوني على فريال بن حسن ب6-0 و7-5، فيما انهزمت ياسمين القباج أمام شيراز بشري ب 6-4 و6-4 .

وفي فئة الزوجي، حققت ملاك العلمي وآية العوني الانتصار للمنتخب المغربي بتغلبهما على الثنائي التونسي فريال بن حسن وشيراز بشري بجولتين لواحدة (7-6/ 6-3/ 6-0 ) .

وبفوزهن بهذه الكأس وهو ما يعادل كأس ديفس للسيدات ضمنت اللاعبات المغربيات تأهلهن إلى مجموعة أوروبا / إفريقيا 2 في 2024 .

وأشاد قائد المنتخب المغربي مهدي أيت برهوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “بما أبانت عنه اللاعبات الشابات على امتداد البطولة، من روح قتالية وتركيز قوي، حيث لم يفقدن أي نقطة منذ الهزيمة أمام كينيا في مباراة الافتتاح “.

وأكد المدرب المغربي أن هذا الانجاز هو تتويج لعمل طويل للجامعة الملكية المغربية للتنس، والتي جعلت من التكوين الأساسي أحد أولوياتها، حيث لم تذخر أي جهد في دعم لاعبات ولاعبي كرة المضرب الشابات والشباب المغاربة، منوها بالرباعي المغربي على المجهود الذي بذلنه في هذه المنافسة .

من جهتهن، عبرت اللاعبات المغربيات عن فرحتهن بعد هذا الانتصار، مشيرات إلى أنهن أتين لإحراز اللقب رغم الظروف المناخية التي عقدت نوعا ما المهمة في بداية البطولة .

وحقق المنتخب الوطني أربع انتصارات متتالية بعد الهزيمة أمام البلد المضيف في مباراة الافتتاح، حيث تفوق على أوغندا ب3-0، وناميبيا ب3-0 ، ونيجيريا ب3-0، وبوتسوانا ب3-0، قبل أن يهزم تونس في النهائي ليؤكد تفوق كرة المضرب المغربية على المستوى القاري .

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