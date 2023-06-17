وفاة مسرب أوراق وزارة الدفاع الأمريكية عن حرب فيتنام

هبة بريس - وكالات

توفي دانيال إلسبيرغ، الذي كشف عن مخالفات فضحت مدى تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام، عن عمر يناهز 92 عاما.

وقالت عائلته إنه توفي في منزله في كنسينغتون بكاليفورنيا، بعد معاناة مع سرطان البنكرياس.

وكان المحلل العسكري السابق داينال إلسبيرغ قد نجح في تسريب وثائق سرية من داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عام 1971، عُرفت وقتها باسم “أوراق البنتاغون”، مما أدى إلى وصفه بأنه “أخطر رجل في أمريكا”.

وأدى ذلك إلى رفع قضية في المحكمة العليا، حيث حاولت إدارة نيكسون منع نشر الوثائق المسربة في صحيفة نيويورك تايمز.

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