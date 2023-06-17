كانوا موضوع أبحاث وتحقيقات ..الحموشي يأمر بتوقيف 4 شرطيين عن العمل

هبة بريس - متابعة

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، نهاية الأسبوع الحالي، قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق 4 شرطيين.

ويتعلق الأمر بضابط شرطة وثلاثة مقدمين، يعملون بكل من ولاية أمن الرباط والأمن الإقليمي بالجديدة والمنطقة الإقليمية للأمن بوزان ، حيث يأتي توقيفهم كاجراء اداري في انتظار انتهاء المساطر القضائبة الجارية في حقهم.

وشكل موظفو الشرطة الأربعة ، موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في كل من الرباط ووزان والجديدة، للاشتباه في ارتكابهم بشكل منفصل لأفعال إجرامية وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وصرح مصدر أمني أن هذا الاجراء يندرج ضمن حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد التخليق في الوظيفة الشرطية، وتدعيم آليات النزاهة والاستقامة في عمل وسلوك موظفي الشرطة، بما ينعكس إيجابا على المهام النبيلة الموكولة لهم في ضمان أمن الأشخاص .

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