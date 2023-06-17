الركراكي يكشف أسباب السقوط أمام جنوب أفريقيا.. ويؤكد :”سوف نتعلم من هذه الخسارة”

هبة بريس : رياضة

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وقال الركراكي خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة :”لم نكن جيدين في الشوط الأول وارتكبنا الكثير من الأخطاء، والخصم كان لديه لاعبين يمتازون بالسرعة، لكن خلق لنا الكثير من المتاعب، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء لكننا في الأخير خسرنا وأهنئ منتخب جنوب أفريقيا على الفوز”.

وتابع :”بصراحة إجراء مباريات في شهر يونيو أمر صعبة، بحكم انتهاء المواسم ومعاناة اللاعبين من العياء، إذ لا يمكن أن تطلب من اللاعبين أكثر من اللازم”.

وأضاف :”هذه الخسارة سنتعلم منها، وهناك من سيقول أن المدرب لا ينتبه إلى بعض الأمور، لكن هذا غير صحيح، أن أثق في نفسي وأعلم ما أفعله وقد جربنا بعض اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وعلينا أن نكون جاهزين قبل كأس أمم أفريقيا.

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