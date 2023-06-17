أوغندا..مــ..ـقتل 25 تلميذا على الأقل في هجوم على مدرسة

هبة بريس - وكالات

أفادت رويترز بارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة في غرب أوغندا إلى 41 على الأقل.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت، اليوم السبت، مقتل أكثر من 25 تلميذًا واختطاف آخرين جراء الهجوم الذي نفذته جماعة مسلّحة على صلة بتنظيم الدولة، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفاد متحدث باسم الشرطة الأوغندية، بأن “الهجوم الإرهابي” نفذته أمس الجمعة، عناصر من جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” -وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو كانت قد أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة- على مدرسة لوبيريرا الثانوية في بلدة مبوندوي، وأضرمت النيران في نُزل المدرسة، ونهبت مستودعًا للمواد الغذائية.

وأوضح المتحدث أن 25 جثة، نُقلت إلى أحد المستشفيات الواقعة قرب الحدود مع الكونغو، إضافة إلى 8 مصابين حالتهم خطيرة.

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