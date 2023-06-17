طنجة ..شاطئ مرقالة يلفظ جــ..ـثة شاب

2023-06-17 / 18:09
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هبة بريس - مكتب طنجة

لفظ شاطئ منطقة مرقالة بطنجة اليوم السبت، جثة شاب، يرجح انه قضى أثناء محاولة للهجرة السرية .

وقد تم رصد الجثة وهي تطفو فوق مياه شاطئ مرقالة، قبل ان يتم اخراجها من قبل عناصر الوقاية المدنية .

وقد تم نقل الجثة التي تعود لشاب يرتدي ملابس السباحة الى مستودع الاموات بطنجة في انتظار تحديد هويتها .

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