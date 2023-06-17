طنجة ..شاطئ مرقالة يلفظ جــ..ـثة شاب
هبة بريس - مكتب طنجة
لفظ شاطئ منطقة مرقالة بطنجة اليوم السبت، جثة شاب، يرجح انه قضى أثناء محاولة للهجرة السرية .
وقد تم رصد الجثة وهي تطفو فوق مياه شاطئ مرقالة، قبل ان يتم اخراجها من قبل عناصر الوقاية المدنية .
وقد تم نقل الجثة التي تعود لشاب يرتدي ملابس السباحة الى مستودع الاموات بطنجة في انتظار تحديد هويتها .
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5 تعليقات
الهجرة السرية ماذا فعل بالاموات لا إله الا الله
ما الفائدة من الهجرة لبلاد الكفار
الهجرة مصطلح يطلق على من هاجر بلاد الكفر إلى المسلمين ليس العكس
الانتحار ذنب
اللهم اهدنا