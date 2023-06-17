المنتخب الوطني ينهزم أمام جنوب أفريقيا ويخسر صدارة مجموعته في تصفيات “الكان”

هبة بريس : رياضة

انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام مضيفه منتخب جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب سوكر سيتي بجوهانسبرغ، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2024.

افتتح منتخب جنوب أفريقيا التسجيل بعد خطأ من منير المحمدي في الدقيقة 5، وأضاف زاخيلي لاباسا الهدف الثاني لمنتخب “بافانا بافانا” في الدقيقة 48، ثم قلص حكيم زياش الفارق للمنتخب الوطني في الدقيقة 60.

وتراجع المنتخب الوطني بعد هذه الخسارة لمركز الثاني في المجموعة 11 بعدما توقف رصيده عند 6 نقاطن بينما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي كان قد ضمن تأهله في وقت سابق إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا.

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