المنتخب الوطني ينهزم أمام جنوب أفريقيا ويخسر صدارة مجموعته في تصفيات “الكان”
هبة بريس : رياضة
انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام مضيفه منتخب جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب سوكر سيتي بجوهانسبرغ، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2024.
افتتح منتخب جنوب أفريقيا التسجيل بعد خطأ من منير المحمدي في الدقيقة 5، وأضاف زاخيلي لاباسا الهدف الثاني لمنتخب “بافانا بافانا” في الدقيقة 48، ثم قلص حكيم زياش الفارق للمنتخب الوطني في الدقيقة 60.
وتراجع المنتخب الوطني بعد هذه الخسارة لمركز الثاني في المجموعة 11 بعدما توقف رصيده عند 6 نقاطن بينما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة.
ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي كان قد ضمن تأهله في وقت سابق إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا.
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6 تعليقات
مقابلتين سلبيتين…ماهدا ياركراكي…غير مسموح اارجوع الى الوراء….لا تنسى ان الفريق هو فريق ربع نهاية كأس العالم…..اي تبرير فهو تبرير غير مقبول….
خطة غير مفهومة ولاعببن تاءهين…ولاعبين لا يستحقون المناداة عليهم مثل لوزا والادريسي تطرح علامات استفهام كيف يتم انتقاء الاعببن…والركراكي خارج التغطية وهزيمة منكرة امام جنوب أفريقيا…!!!
هزيمة مذلة
سالات للا زهرة.منتخب ضعيف جدا .حليتوهاليهوم بزاااف. والآن العودة الى الانتكاسات وبالبداية كانت بالرأس الأخضر
مزيان نخسروا باش طير علينا العين
والله خسارة مزايانة كي المنتخبات الافريقية تقول نحن منتخب ضعيف ونروحوا بالكأس