مع بدء موسم الحج.. “شؤون الحرمين” توصي بإجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض
يستعد ملايين المسلمين من أنحاء العالم للتوافد إلى أراضي المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، خلال الأيام المقبلة.
ومع قرب بدء أداء شعائر الحج لهذا العام، يسعى الكثيرون للوقاية من التعرض للعدوى، أو الأمراض التي قد تنتقل نتيجة الزحام الشديد والتقارب بين الحجاج.
وغرّدت رئاسة شؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، السبت، بالقول: “حرصا على سلامتكم وسلامة الآخرين، نرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات إخوانكم من منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.
أما وزارة الصحة السعودية فقد دعت، الجمعة، إلى “الالتزام بالخطوات والسلوكيات الوقائية المهمة والاحترازية، كالحفاظ على النظافة الشخصية وآداب العطاس ونظافة اليدين، خصوصا في حال الإصابة بالأمراض الفيروسية، حفاظا على المكتسبات الصحية التي تم تحقيقها خلال جائحة كورونا”.
12 تعليقات
نتمنى لهم السلامة وحجا مبروك وسعي مشكور.
عودة ميمونة بإذن الله بدون أمراض.
يجب على السلطات السعودية الالتفاتة إلى حجاجنا الميامين تقبل الله منهم صالح الاعمال وجعلها الله في ميزان حسناتهم.
أظن أن التلقيح ضدد الفيروسات يحميهم من هذه الأمراض ، حجا مبروك وسعي مشكور لجميع حجاجنا الميامين والامة الإسلامية بأكملها.
نتمنى لهم عودة ميمونة بإذن الله تعالى وتقبل الله منهم صالح الاعمال يآرب.
نطلب من الله عزوجل لهم الصحة والعافية وأن يبعد عنهم كل سوء ومكروه يصيبهم يآرب العالمين إنك سميع مجيب الدعاء.
نطالب من الحكومة السعودية الحرص على صحة حجاجنا الميامين والامة الإسلامية بوضع مخططات واجراءات صحية من أجل حماية صحة حجاجنا من الاوبئة الفتاكة ، وحفظهم الله من كل وباء .
شكرآ لسلطات السعودية على مجهوداتها المبذولة تجاه حجاجنا الميامين تقبل الله منهم مناسك الحج.
نتمنى أن تمر عمليات الحج بسلام وامان بدون أمراض وعودة إلى بلدهم وتقبل الله منهم صالح الاعمال.
اللهم بلغهم وقفة عرفة بصحة جيدة وتقبل الله منهم مناسك الحج يآرب إنك سميع قريب مجيب الدعاء ويغفر لهم ذنوبهم ما تقدمت وتأخرت.
حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله تعالى ويوفقهم الله ببركاته ولابد من كل حجاجنا بي تخاد الحيطة والحذر
لابد من وضع كمامات والنضافة الموستمرة لان الوقاية افضل من العلاج