في الصورة جون بايدن

بايدن: لن نسهل انضمام أوكرانيا إلى “الناتو”

2023-06-17 / 16:13
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه على أوكرانيا للانضمام إلى “الناتو”، تلبية نفس المتطلبات التي حققها الأعضاء الآخرون في الحلف، وأن واشنطن لن تجعل هذا الطريق أسهل على كييف.

وقال بايدن: “يجب أن تفي أوكرانيا بنفس المعايير لتكون جزءا من “الناتو”، مثل الأعضاء الآخرين”.

وأشار إلى أنه لن يسهل انضمام أوكرانيا إلى “الناتو”.

وتحدثت صحيفة “بوليتيكو” في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة في حلف “الناتو” بأن هناك تأييدا متزايدا بين أعضاء الحلف لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى “الناتو”، وإعفائها من إجراءات “خطة العضوية”.

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