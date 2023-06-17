السودان.. سيجارة تتسبب بمصرع 120 شخصا

2023-06-17 / 15:45
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هبة بريس - وكالات

لقي أكثر من 120 شخصا مصرعهم في السودان إثر انفجار مصنع في مدينة أم درمان بسبب إشعال سيجارة.

وكشفت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، عن وفاة أكثر من 120 شخصا إثر انفجار مصنع للعطور في مدينة أم درمان بعد أن أشعل أحد الأشخاص سيجارة أمام مستودع “سبيرتو” ما أدى إلى الانفجار.

وتسبب الانفجار بوفاة رجال ونساء وشباب دخلوا مصنع تركيب العطور بغرض نهبه، ما أدى إلى تفحم الجثث وسط اشتعال نيران كثيفة.

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