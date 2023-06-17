ميس حمدان:” التقليد ضرني في بداياتي أكثر مما نفعني”

2023-06-17 / 15:22
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القسم الفني: هبة بريس

كشفت الفنانة ميس حمدان سبب ابتعادها عن تقليد الفنانين، مؤكدة أن التقليد كان تجربة سيئة لها، وسبّب لها ضررا بالغا، حيث علّقت على ذلك بالقول: “ضرني أكثر من ما نفعني”.

وقالت خلال ظهورها في برنامج “الراديو بيضحك”، إن تقليدها للفنانين في بداية مشوارها الفني جعل الجمهور ينسى موهبتها في التمثيل والاستعراض، وكان يعتبرها مقلدة فقط: “الجمهور وضعني فقط في مكان التقليد وبكل دور أعمله كان بيسأل أنا بقلد مين؟”.

وأضافت، أن موهبة التقليد طغت كثيرا على شخصيتها، وهي تعدّها هبة ونعمة من الله: “ما انكرش اني عندي موهبة التقليد طاغية على شخصيتي وأشكر الله عليها صبح وظهر ومسا وبكل الوقت”.

وتابعت، أنها حاولت ان تنسي الجمهور موهبتها في التقليد من خلال ابتعادها عنه؛ لكن ذلك كلّفها جهدا كبيرا ووقتا طويلا.

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