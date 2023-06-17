بنك المغرب: ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,69 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض بنسبة 0,14 في المئة مقابل الأورو، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 يونيو الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 352,3 مليار درهم بتاريخ 09 يونيو 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 0,8 في المئة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,8 في المئة على أساس سنوي.

وخلال نفس الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 81,7 مليار درهم، من بينها 35 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، 26,1 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و20,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,2 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3 في المئة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 11 يونيو (تاريخ الاستحقاق 15 يونيو)، ما مجموعه 54,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,6 في المئة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 4,4 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 4,4 في المئة، والبنوك بنسبة 2,4 في المئة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1,7 في المئة. في المقابل، انخفض مؤشر قطاعات المناجم بنسبة 6,2 في المئة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 540 مليون درهم، مقابل 493,1 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 101,7 مليون درهم، بعد 92,7 مليون درهم.

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