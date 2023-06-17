الملك محمد السادس

الملك يبرق العاهل البريطاني بمناسبة عيد ميلاده

2023-06-17 / 13:30
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث عاهل المملكة المتحدة، بمناسبة عيد ميلاده.

ومما جاء في هذه البرقية “في غمرة احتفال الشعب البريطاني بعيد ميلاد جلالتكم، بطيب لي أن أبعث إليكم بأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة والهنـاء”.

وأضاف جلالة الملك، في هذه البرقية، “كما يسرني بهذه المناسبة السعيدة أن أجدد لجلالتكم الإعراب عن مدى اعتزازي بأواصر الصداقة العريقة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، وبالتعاون الوثيق والمثمر القائم بين بلدينا الصديقين.”

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