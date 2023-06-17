تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر يجر 4 أشخاص للاعتقال بالحسيمة

2023-06-17 / 13:10
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 16 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و47 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة الحسيمة، حيث تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة أربعة مرشحين للهجرة، كما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة عن حجز قارب للصيد ومحرك بحري يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط أحد المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

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