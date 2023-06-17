المؤثر أمير وليد في عمل درامي خليجي رمضان المقبل

القسم الفني: هبة بريس

يستعد المؤثر المغربي أمير وليد لتصوير عمل درامي خليجي بدولة الإمارات العربية رفقة نجوم الدراما الخليجية بدبي، حيث سيتم تصوير المسلسل خلال شهر يونيو بين دبي وأبو ظبي.

وتم إستدعاء أمير من طرف مخرج المسلسل خصوصا أن الجمهور المغربي والعربي يشبهون شكله بالخليجيين، فضلا عن أنه عاش بدبي وإشتغل فيها في عدة إشهارات.

وجدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور حول شاب خليجي من أب إماراتي وأم مغربية يعيش وسط أسرة ثرية وهو الإبن الوحيد وسط أخواته، كما سيشهد المسلسل مفاجأت وأحداث درامية مشوقة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0